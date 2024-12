WhatsApp dejará de funcionar en 3 modelos de iPhone: conoce cuáles son y desde cuándo

A través de un pequeño comunicado, la empresa Meta, de propiedad de Mark Zuckerberg, reveló que varios modelos de iPhone (Apple) dejarán de ser compatibles con WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo.

Según el breve mensaje, esto se concretará en mayo del 2025. Hasta el momento, WhatsApp es compatible con los dispositivos móviles que usan Android 5.0 e iOS 12 (o versiones posteriores). Sin embargo, eso variará en los próximos meses, debido a que los desarrolladores han decidido dejar de dar soporte a 3 sistemas operativos de Apple.

Se trata de los siguientes sistemas operativos: iOS 12, iOS 13 e iOS 14. La decisión se habría adoptado porque estos tienen poca cantidad de usuarios y no cuentas con las más recientes actualizaciones de seguridad.

Para evitar complicaciones de última hora, los usuarios de WhatsApp que tienen un iPhone con iOS 12, iOS 13 o iOS 14 recibirán notificaciones cada cierto tiempo, para hacerles recordar que su sistema operativo se volverá incompatible desde mayo del 2025. El objetivo es que puedan adquirir un equipo más moderno antes de que se produzca el cambio.

Cabe apuntar que los usuarios de iPhone antiguos, como el iPhone SE (primera y segunda generación), iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS Max o iPhone XR, podrán seguir utilizando WhatsApp, ya que estos son compatibles con iOS 15. Sin embargo, podrían quedar obsoletos en las siguientes purgas del 2026 o 2027.

