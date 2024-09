Jorge Fossati y el cambio de último minuto previo al Perú vs Ecuador

Lo último. A pocas horas del Perú vs Ecuador, se conoció que la selección peruana tendrá un cambio en el once titular, pues Carlos Zambrano no arrancará como titular en Quito, pues su lugar será tomado por Anderson Santamaría tras una decisión de Jorge Fossati y su comando técnico.

Según informó Talía Azcárate en DirecTV, el ‘Nono’ habría tomado la decisión de cambiar a Carlos Zambrano por Anderson Santamaría debido a que este último juega en la altura en México.

A poco del Perú vs Ecuador, Santamaría por Zambrano sería el único cambio de la selección peruana luego del partido con Colombia en Lima, pues el resto del equipo se mantendría intacto.

