Pedro Gallese fue víctima de racismo en partido de la MLS: esto dijo el Orlando City

Lamentable. El portero de la selección peruana, Pedro Gallese, fue víctima de insultos racistas, pues así lo manifestó su club, Orlando City de la Major Legue Soccer (MLS) en un comunicado en sus redes oficiales. El hecho ocurrió el último sábado en un duelo ante el CF Montréal.

«Orlando City SC tiene conocimiento de una acusación de lenguaje discriminatorio contra el portero Pedro Gallese. El acoso y la discriminación no tienen cabida en nuestro deporte, y Orlando City condena toda forma de acoso o discriminación», escribieron en las redes del cuadro ‘morado’.

Orlando City SC is aware of an allegation of discriminatory language being directed towards goalkeeper Pedro Gallese. Harassment or discriminatory behavior has no place in our sport, and Orlando City condemns all forms of harassment or discrimination. We are in close…