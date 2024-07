André Carrillo se pronuncia tras ser captado en discoteca: «A mi me encanta salir de fiesta» [VIDEO]

Luego de las imágenes viralizadas de André Carrillo y Christian Cueva en una conocida discoteca de Barranco tras la eliminación de la selección peruana en la Copa América, la ‘Culebra’ se pronunció al respecto.

Y es que en un podcast, Carrillo fue consultado sobre su salida junto a Christian Cueva y demás amigos tras llegar a Lima de Estados Unidos luego de disputar la Copa América, la ‘Culebra’ sorprendió a más de uno con su respuesta.

“Yo tengo familia y amigos. Quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiestas. A mí me encanta. Cada vez que tenga oportunidad de salir, voy a salir, con mi mujer, amigos o con quien yo quiera”, señaló el ex jugador de Alianza Lima.

Asimismo, Carrillo agregó: “¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan si las puedo hacer?”. Dichas declaraciones no han gustado entre los hinchas peruanos quienes han vuelto al criticar al futbolista de la selección peruana.

