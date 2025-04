¿A quién visitó Nicanor Boluarte en estudio de abogados vinculados a Santiváñez?

El hermano de la presidenta acudió siete veces a la oficina del abogado Percy Tenorio en San Isidro, donde también trabaja el defensor del exministro Santivañez. Las conexiones despiertan sospechas sobre reuniones que nadie admite haber presenciado.

El abogado Percy Tenorio Gamonal es dueño de una oficina en San Isidro que ha llamado la atención por las reiteradas visitas de Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta de la República. Según registros, Boluarte acudió al menos siete veces a este lugar entre enero y febrero de este año, empezando sus visitas solo tres días después de haber salido de la clandestinidad.

Pese a estas evidencias, Tenorio niega conocer a Nicanor Boluarte o haberlo recibido. “Yo no lo he visto”, insiste. Asegura que su oficina funciona como una especie de coworking legal, donde distintos abogados usan los ambientes sin tener vínculo laboral con él. “Yo presto la sala a colegas. No hay alquiler, solo colaboración”, afirmó a Punto Final.

JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ APARECE EN LA ECUACIÓN

Uno de los abogados que utiliza esta oficina es Marco Palacios Meza, estrechamente vinculado al exministro del Interior, Juan José Santivañez. De hecho, Palacios figura como socio del estudio Santivañez Antúnez Abogados y fue él quien redactó y presentó la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en nombre del exministro.

En esa denuncia, Palacios consignó como domicilio la misma dirección frecuentada por Nicanor Boluarte: Av. República de Panamá 3535, oficina 1204. También usó su correo institucional como contacto legal.

Durante su paso por el Ministerio del Interior, Santivañez recibió en su despacho a Palacios, así como al empresario Raúl Jaén Santivañez, quien meses después ganó una licitación estatal por más de cinco millones de soles. Palacios, además, es actualmente gerente general del estudio legal que lideraba el exministro.

A pesar de todas estas conexiones, Percy Tenorio insiste en que no tiene conocimiento de los movimientos de sus colegas ni de las reuniones que mantienen. Tampoco se siente responsable de que su oficina sea usada como dirección legal para trámites judiciales. “Todos los abogados que están ahí la usan. No me afecta, lo único que no pueden usar es mi casilla electrónica”, dijo.

Por ahora, el entorno del hermano de la presidenta permanece en silencio. La vigilancia policial en su vivienda de San Borja continúa, mientras las razones detrás de sus visitas al edificio en San Isidro siguen sin esclarecerse del todo.

