Coki Gonzáles desmiente a Jefferson Farfán y cuenta toda la verdad [VIDEO]

Coki Gonzáles se pronunció sobre lo dicho por Jefferson Farfán y André Carrillo en su programa de Youtube en donde los futbolistas dejaron entrever que la ‘Foquita’ agredió a Coki en el avión de la selección peruana que los iba a llevar a Chile para la Copa América de 2015.

«Lo que ellos cuentan nace de un hecho pero que lo han llenado de una sarta de mentiras. Primero, yo no estaba sentado, estaba parado porque Ballón estaba guardando su maleta, yo era el único periodista en el avión. En la sala de embarque yo estaba conversando con Penny, Guerrero. Farfán estaba a 3 metros y no me dijo nada, esperó ir arriba a decirmelo», contó Coki.

Asimismo, el periodista de Latina Deportes descartó rotundamente que haya existido un ‘periodicazo’ como lo contó Carrillo y Farfán. «No hubo periodicazo, hubo un intento de mover el audífono y antes de eso hubo una gran cantidad de insultos que me tuve que aguantar», agregó.

«A mi me tocó perder porque me tuve que quedar callado, mi trabajo estaba en juego. Pelearse en un avión es un delito grave, vino el jefe de prensa y Oblitas a disculparse, además el tripulante de cabina me preguntó si quería que baje a Farfán porque no le interesaba si era de la selección, yo le dije que no», contó.