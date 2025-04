Partidos de hoy, martes 22 de abril: programación para ver fútbol gratis

El fútbol en vivo para hoy, martes 22 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 22 DE ABRIL

Inglaterra – Premier League

14:00 | Manchester City vs Aston Villa

España – La Liga

12:00 | Valencia vs Espanyol

14:30 | Barcelona vs Mallorca

Copa Sudamericana

17:00 | Guaraní vs Independiente

17:00 | Boston River vs Nacional Potosí

19:30 | Vasco da Gama vs Lanús

19:30 | Gualberto Villarroel SJ vs Once Caldas

21:00 | Melgar vs Academia Puerto Cabello

Copa Libertadores

17:00 | LDU Quito vs Flamengo

17:00 | Carabobo vs Universidad Chile

17:00 | Alianza Lima vs Talleres Córdoba

19:30 | Colo-Colo vs Racing Club

19:30 | Internacional vs Nacional

21:00 | Barcelona vs Universitario

