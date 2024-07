¿De dónde sacan energía los atletas olímpicos? Esto es lo que comen en un día

Los Juegos Olímpicos París 2024 comenzaron oficialmente el último viernes con miles de atletas y espectadores de todo el mundo. A la cita acuden los mejores y con su destreza llegarán muy lejos, por qué no, a una medalla oro, plata o bronce, pero, qué comen para estar en forma. CBS New contó cada detalle de las dietas estrictas que cumplen tres atletas. Te alcanzamos los detalles.

¿CUÁL ES LA DIETA DE LOS ATLETAS?

Suni Lee, gimnasta

Suni Lee tiene 21 años y es gimnasta. Su primera participación fue en los Juegos de 2020 en Tokio. Lee ganó el título de campeona individual en el concurso completo de 18 años, convirtiéndose en la primera mujer estadounidense de origen asiático en ganar el título. Ahora está en París y su dieta es más estricta.

Suni Lee dijo que se ha centrado en una dieta baja en sodio para prevenir cualquier brote ante la enfermedad real que ha sido diagnostica el año pasado. «Me gusta comer de manera bastante saludable porque si me siento lo mejor posible sé que puedo salir a competir en mi mejor forma», dijo sobre su filosofía alimentaria.

las frutas son sus preferidas: «Me encantan las frutas y las verduras. Intento comer lo más sano posible, especialmente antes de las competiciones, ingiriendo proteínas y carbohidratos buenos, porque eso también es importante porque necesitamos energía». De 8 a 11:30 a. m. toma un batido u otra opción ligera.

«No me gusta sentirme hinchada durante los entrenamientos», explicó. «Después como una ensalada, algo ligero, un batido de proteínas o una barra de proteinas. Luego vuelvo a entrenar de 4 a 8 p.m. y después ceno».

Estefania Rovetti, rugby

París 2024 es su primera competencia olímpica. Estefania Rovetti, de 32 años, debutó jugando para Estados Unidos en el tornea USA Women’s Sevens en 2018. Dijo que a veces despierta sin mucho apetito, pero que «ha aprendido algunos trucos para poder alimentarse durante este tiempo».

«Para el desayuno, trato de comer dos huevos, papas para el desayuno, una carne para el desayuno, espinacas y fruta. A veces, mi ‘estómago nervioso’ no me deja comer eso, así que en este caso, normalmente llevo un cereal proteico sin gluten (KetoCrunch) y le agrego algunas bayas. Sé que siempre puedo comerlo (y) eso me proporciona suficiente proteína y carbohidratos para comenzar a cargar energía. Y, por supuesto, café», dijo.

Su almuerzo típico después del partido se compone en arroz blanco, su proteína que muchas veces es pollo y le añade verduras. «Hoy en día suelo empezar con los carbohidratos y las proteínas para priorizar esos elementos», dijo. «Para el segundo partido, repito el proceso: barritas de avena BoBos, puré de manzana y, después del partido, proteínas y electrolitos», dijo.

Cullen Jones, natación

A sus 40 años, el ex competidor ganó una medalla de oro en el relevo de 4×100 metros estilo libre en los Juegos Olímpicos de 2008. Con ello se convirtió en el primer afroamericano en tener un récord mundial en natación. Cuatro años después, trajo a casa más medallas en este deporte.

Jones dijo que procura alimentarse correctamente, sobre todo, cuando se despierta temprano para cumplir una práctica a las 5 de la mañana. «Puede ser un batido, pero lo más importante es que tu cuerpo incorpore proteínas. Por eso, cuando se trata de entrenar, siempre tomo algún tipo de batido. Ahora he estado tomando más proteínas vegetales y me ha ido muy bien. Tomo suero, lo hago todo, pero el batido y la proteína son muy, muy importantes», señaló.