Los memes que dejó la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024

Hoy viernes 26 de julio se desarrolló la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, la cual tuvo momentos para el recuerdo. Esto no pasó desapercibido para los internautas, que apelaron a su creatividad para generar diversos memes, que compartieron en las redes sociales.

Esta celebración en la ‘Ciudad de la Luz’ tuvo como escenario el famoso río Sena. Los atletas de las diversas delegaciones fueron transportados en barcazas a lo largo de 6 kilómetros del mencionado cuerpo de agua, mientras vestían trajes con elementos alusivos a sus respectivas nacionalidades.

Todo inició con una columna de humo azul, blanco y rojo que asemejaba la bandera francesa, y que se elevó sobre uno de los puentes que cruzan el río. Cabe apuntar que toda la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 se desarrolló en medio de una incesante y copiosa lluvia.

A continuación podrás ver algunos de los memes difundidos en redes sociales sobre la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024:

