Los memes de Argentina campeón de la Copa América 2024

La selección de Argentina se impuso 1-0 a su similar de Colombia en la gran final de la Copa América 2024. Esto no pasó desapercibido para los hinchas de todo el mundo, que inundaron las redes sociales con diversos memes.

El único gol del partido lo anotó el delantero Lautaro Martínez a los 112 minutos del tiempo suplementario. Esto debido a que en los 90 minutos reglamentarios, argentinos y colombianos empataron sin goles.

La mayoría de los memes han tenido como foco de atención la estrella argentina Lionel Messi, que suma a su carrera un nuevo título al frente de la albiceleste.

LOS MEMES SOBRE LA NUEVA CONSAGRACIÓN DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

A continuación podrás apreciar varios de los memes que se han hecho virales en las redes sociales después de la consagración de Argentina en la Copa América 2024:

Lionel Messi for Argentina:



🏆🏆 2x Copa América champion

🏆 World Cup champion

🏆 Finalissima champion



GOAT THINGS 🐐 pic.twitter.com/3jorVXvQfV — ESPN FC (@ESPNFC) July 15, 2024

Copa América 2024

FIFA World Cup 2022

Finalissima 2022

Copa América 2021



Señor fútbol. 🚬 pic.twitter.com/DwXXzY3dc1 — Messi World (@M10GOAT) July 15, 2024

🇦🇷 Lionel Messi, most decorated player with 45 titles including one more Copa América from tonight! ✨ pic.twitter.com/SXwpgGBesh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2024

🚨🏆 Argentina vs Spain will be the Finalissima 2025!



Lionel Messi will meet Lamine Yamal… again. pic.twitter.com/HGNa0gsfEK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2024

Lamine Yamal vs Messi en la Finalissima. pic.twitter.com/YRl3pMIyzl — Will (@MrAngeloValdes) July 15, 2024

Messi entrando al campo JAJSJAJA Un 10 de actuación pic.twitter.com/Cb4IGMfMR9 — Dayiih; 🇨🇴 (@DAYXMT_) July 15, 2024

Messi adds another Trophy to his collection with Argentina 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/tLDPgjk5Xo — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2024

Todos tristes por ver a Messi llorar



Yo: pic.twitter.com/wRjIlsOXdr — MALVADO DR. TOCINO (@tocinosports) July 15, 2024

Garnacho sin saber que hacer viendo como Messi se pone a llorar pic.twitter.com/GmtttLlWRt — Analistas (@SomosAnalistas_) July 15, 2024

Argentina vs Colombia pic.twitter.com/OFkwGPs6tn — Troll Football (@TrollFootball) July 15, 2024

