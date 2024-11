Paolo Guerrero revela que «es posible que haya sido su último partido con la selección peruana»

¿Anuncia su retiro? Paolo Guerrero jugó de titular en la derrota de Perú ante Argentina y al término del encuentro, el atacante peruano se refirió a su futuro en la selección peruana y lo que hará en el 2025 con el combinado patrio.

Y es que Guerrero fue consultado sobre cómo se preparará para la siguiente fecha de Eliminatorias en el mes de marzo de 2025, a lo que el ‘capitán’ respondió. «Es posible que hoy haya sido mi último partido con la selección peruana, pero no soy cobarde, no voy a abandonar el barco y estaré aquí para lo que el ‘profe’ me pida«, declaró para Fútbol en América.