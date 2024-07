Paolo Guerrero saca cara por Christian Cueva y André Carrillo tras asistir a la discoteca

Christian Cueva y André Carrillo están en el ojo de la tormenta luego de ser captados en una discoteca tras la eliminación de la selección peruana de la Copa América. Ambos jugadores recibieron cientos de críticas por parte de los hinchas, sin embargo, se han visto respaldados por Paolo Guerrero.

Y es que el ‘Depredador’ fue consultado sobre las imágenes de sus amigos que se viralizaron en redes sociales y dijo no haberlas vistos, sin embargo, decidió sacar cara por ellos y que se le critique a él ya que es el capitán de la selección peruana.

«No he visto, no tengo la menor idea de lo que está pasando. Si he escuchado comentarios porque entro a Instagram y los veo (…) Si en algún momento tienen que criticar, critíquenme a mí, soy el capitán de la selección. Voy a respetar cada comentario, el hincha tiene toda la potestad para hacerlo. Como capitán estoy abierto a eso», manifestó Guerrero en RPP Noticias.

SELECCIÓN PERUANA VUELVE EN SEPTIEMBRE

Las Eliminatorias 2026 se reinician en septiembre de 2024, en esta fecha doble, la selección peruana disputará dos partidos más que importantes, primero con Colombia en Lima y luego con Ecuador de visita.

