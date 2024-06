Paolo Guerrero tiene altercado en vivo con periodista de Latina tras derrota de Perú: “No te iba a dar una entrevista”

Tras la derrota de Perú ante Canadá en la segunda fecha del grupo A de la Copa América 2024, Paolo Guerrero tuvo un encuentro con la prensa y no ocultó su molestia cuando nuestro periodista Fernando Egúsquiza intentó sacarle unas declaraciones.

“No te iba a dar una entrevista a ti. ¿Sabes, no?” , expresó el delantero nacional, mirando fijamente a al también conductor de “Pase a las redes”.

Con total calma, Egúsquiza respondió: “Sí, lo sé, pero si quieres no contestas, no hay ningún problema. ¿Puedo preguntar o no? Si me dejas preguntar, pregunto, sino…”.

Tras el incómodo momento, Paolo Guerrero aceptó responder las preguntas del periodista deportivo e indicó que la selección peruana fue superior a Canadá, y que el gol del rival fue el único descuido en el partido.

“No es que no tomamos confianza con 10 hombres, creo que el equipo fue superior a Canadá, dominamos todo el partido y estando con 10 jugadores lo dominamos. Ellos desde el primer tiempo se caían solos con la pelota, hacían tiempo, no quería jugar. Inclusive, como lo acabo de decir, estando 0-0 y nosotros con 10, ellos no querían jugar, se demoraban. Acabamos pagando caro ese contragolpe en que nos hicieron el gol”, respondió.

Los usuarios de Instagram cuestionaron la actitud de Guerrero y aplaudieron la forma en la que Fernando Egúsquiza manejó la situación.

“Más aniñado ese pata, ya está viejo para esas cosas», «Una caja de chelas por el profesionalismo del Reportero», «Guerrero con esa actitud está acabando mal su carrera. Tira al tacho todos sus logros», «Bien Fernando, si quiere hablar que lo haga sino que siga y ya», «Buena… no se achicó el reportero», «Qué soberbia de Paolo y que buen reportero que se dio su lugar», son solo algunos mensajes que se leen en el post.