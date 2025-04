Liga 1: así marcha la tabla de posiciones en la fecha 10 del Torneo Apertura

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | En el inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura, varios equipos luchan por el primer lugar del campeonato y otros por conseguir puntos y salir del fondo de la tabla.

En esta nota de Latina Noticias, conoce la programación de la décima fecha del campeonato. Además, revisa los resultados y la tabla actualizada.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 10 – TORNEO APERTURA

Sábado 26 de abril

1:00 pm | Ayacucho FC vs Alianza Atlético

3:30 pm | Comerciantes Unidos vs Alianza Lima

6:30 pm | Deportivo Garcilaso vs Binacional

Domingo 27 de abril

1:15 pm | Los Chankas vs Melgar

3:30 pm | Atlético Grau vs Sport Boys

6:00 pm | Universitario vs UTC

Lunes 28 de abril

1:00 pm | Sporting Cristal vs Juan Pablo II

3:30 pm | ADT vs Cusco FC

7:00 pm | Cienciano vs Sport Huancayo

TABLA DEL TORNEO APERTURA – LIGA 1 2025 EN VIVO

