Partidos de hoy, 15 de abril: programación para ver fútbol gratis

El fútbol en vivo para hoy, martes 15 abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 15 DE ABRIL

Europa – Liga de Campeones de la UEFA

14:00 | Aston Villa vs PSG

14:00 | Borussia Dortmund vs Barcelona

Argentina – Superliga Argentina

18:00 | Platense vs Rosario Central

Brasil – Brasileirao

19:30 | Ceará vs Vasco da Gama

Colombia – Primera A

16:00 | Alianza Petrolera vs Deportivo Pasto

18:15 | Deportivo Pereira vs Deportivo Cali

20:30 | Deportes Tolima vs Junior

Paraguay | Primera Divisón

16:00 | Sportivo Luqueño vs Sportivo Trinidense

18:15 | Nacional Asunción vs Cerro Porteño

Ecuador – Primera A

19:00 | Aucas vs Universidad Católica

