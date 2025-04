Tilsa Lozano confirma que entregó papeles de divorcio a Jackson Mora

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, Tilsa Lozano anunció en su programa que está separada de su aún esposo Jackson Mora y detalló que se reunieron para que le entregara los papeles del divorcio.

“Este… un tema difícil para mí, no es fácil. Yo hace más o menos dos meses, efectivamente, estoy separada”, explicó Tilsa en su programa.

La exparticipante de «El Gran Chef Famosos» aclaró que los motivos de la separación no fue producto de un conflicto ni de una falta de cariño.

“No es por falta de amor, simplemente tomamos la decisión de qué es mejor seguir esos caminos por separado”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que Lozano, pese a la ruptura, no existe enemistad entre ellos. Incluso, aseguró que su expareja continúa en contacto con ella y con sus hijos. “Yo no estoy en guerra con Jackson. Yo no lo odio, yo lo quiero muchísimo (…) Lo más haya pasado o los detalles que hayan pasado solamente nos competen a él y a mí”, agregó la modelo.

