¿Perú o Colombia? La categórica respuesta de Kevin Serna, ex Alianza Lima

Kevin Serna está viviendo un auspicioso momento tras su arribo a Fluminense de Brasil. El ex Alianza Lima llegó al ‘Flu’ y a los pocos días debutó realizando una gran presentación personal. No solo fue desequilibrante en todo momento, también brindó la asistencia de gol en el epílogo para vencer 1-0 a Palmeiras.

Es por ello que la prensa le consultó a Kevin Serna si prefería a Colombia o Perú a nivel de selecciones y su respuesta fue categórica.

«Elijo a la selección Colombia siempre. Uno como colombiano se siente orgulloso y más ahorita viendo a la selección con el nivel que tiene. Ver que la selección nos esté representando de la mejor manera, es un orgullo para uno y qué más muestra de eso que la Copa América que pasó. Colombia está aumentando mucho el nivel y eso nos llena de orgullo. Poder representar a mi país es un sueño», precisó el atacante.

Kevin Serna debutó en Fluminense de Brasil.

«Uno como futbolista trabaja para llegar a la selección Colombia, es el sueño que uno desde chico siempre tiene. Estoy tratando de trabajar lo más fuerte para poder cumplir el sueño. Espero estar preparados siempre, por eso me preparo lo mejor que puedo para que si algún día se me da la oportunidad, aprovecharla y estar a la altura porque sabemos que no es fácil», agregó el actual elemento del Fluminense en una entrevista con VBar de Caracol Radio.

¿QUÉ DIJO SOBRE ALEJANDRO RESTREPO?

Asimismo, Kevin Serna se refirió sobre la salida de Alejandro Restrepo.

«La verdad, me pareció un poco injusta la salida de Alejandro Restrepo de Alianza Lima. Más allá del excelente profesional y un excelente ser humano, aprendí mucho de él y el trabajo que realiza cuenta con una muy buena idea, que por ahí muchos clubes no la tienen. Si le dan tiempo al profe para adaptar su idea, es muy buena. Me encantó mucho trabajar con él. Yo sé que va a tener muchas propuestas porque es un excelente profesional y ser humano, sé que vendrán mejores cosas para él».