Adolfo Aguilar sobre participación de Alicia Retto en ‘Pobre Novio’: «No todas las conductoras pueden actuar»

Este miércoles 11 de diciembre, Adolfo Aguilar llegó al estudio de ‘Quinua y Emoliente‘ en donde conversó de manera extendida con Alicia Retto. En medio de la charla, Retto contó de que había participado en un capítulo de ‘Pobre Novio‘, la nueva novela de Latina.

«Yo participé pues, dos horas para aprenderme ese parte oye», contó Alicia entre risas. El capítulo donde aparece Alicia junto a Majo y Nikko Ponce fue repetido en medio de Quinua y Emoliente y fue ahí cuando Adolfo Aguilar destacó la participación de Retto.

«Para que la gente sepa, no es fácil y lo que hizo Alicia es perfecto y maravilloso», comentó Aguilar, además, agregó, «no todos los conductores pueden ser actores y no todos los actores no pueden ser conductores».

Dichas declaraciones hicieron emocionar a Alicia Retto pero igual comentó: «Uy, para quién va eso». Puedes ver todo el programa de Quinua y Emoliente en el canal de Youtube de Latina Noticias.

