Bartola confiesa que por causa del cáncer no pudo tener hijos: «No fue por decisión propia»

En la reciente entrevista que ofreció a Mónica Delta y Santiago Gómez para «Habla Serio», Bartola se sinceró y reveló que sí le hubiera encantado ser madre; sin embargo, el cáncer de endometrio no se lo permitió.

“La naturaleza y Dios decidió una cosa distinta. Y no me quejo, si Dios no lo quiso es porque quizá tuvo un propósito mejor para mí, porque he podido trabajar y darle a mis sobrinos, quienes en algún momento han necesitado de mi apoyo”, expresó en un primer momento.

“Yo vivo sola y vivo una vida tranquila porque a veces cuando van les digo: ‘A sus casas, hijitos’. Muy bonito aprender a vivir con tu soledad, pero no sola. Yo cuando quiero los llamo o voy a casa de mis hermanas”, añadió entre risas.

En ese sentido, recalcó que le gustan muchos los niños. Incluso, contó que sus hermanas le dicen que no le dejan a sus hijos porque los puede ‘volver delincuentes’ por engreírlos.

“No fue por decisión propia no tener hijos. Yo adoro a los niños, si mis hermanas dicen que no me dejan a sus hijos porque los puedo volver delincuentes. Mis hermanas no quieren dejarme a sus hijos”, acotó.

Pese a esta situación, Bartola nunca se desanimó con la vida y aceptó que Dios tenía otro camino con ella.

“A los 44 años, yo no sabía, siempre sentía muchos dolores en la menstruación, yo no sabía por qué y a los 47 años me hago una ecografía tras vaginal y me dijeron que había algo que no estaba bien (…) Me opero, al inicio me dijeron que mi cáncer era una cosita chiquita en el endometrio, cuando me lo sacaron no solo tenía en el endometrio, pero a Dios gracias… me ha dado una oportunidad inmensa”, recordó.