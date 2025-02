Bartola contó cómo nació el exitoso trend ‘Bemba colorá’ junto a Mimy Succar

Adriana Esther Dávila Cossío, conocida por su nombre artístico Bartola y una de las voces representativas de la música criolla, llegó al set de «Habla Serio» y mantuvo una entretenida y divertida entrevista con Mónica Delta y Santiago Gómez.

En un primer momento, la criolla cómo fue el proceso para crear el exitoso trend ‘Bemba colorá», el que interpreta junto a Mimy Succar.

«Tony Succar me convoca y me dice: ‘Tienes mucha empatía con mi mamá. Bartola podemos hacer algo’. Y dije bueno, ‘vamos con todo’. Me hacen hacer ‘Toro Mata’ y Mimy me dice: ‘Yo te he escuchado un verso. Y yo decía lo canto o no lo canto, estamos en el Gran Teatro Nacioanl y dije: ‘Ya, bueno, lo canto'»

«En una semana, tiene algo de 40 millones (de reproducciones). Yo lo grabé el miércoles, bromeando y ahora tengo 5 millones, en TikTok solo me veía mi familia», expresó la artista generando la risa de los entrevistados.

Además, resaltó que los comentarios que recibieron con el ‘Bemba colorá’ fueron favorables y que hay 40 mil videos de personas que recrearon el trend.

«En cuanto a la repercusión o comentarios de la gente, han sido favorables. Mimy y la que habla le hemos dado un poquito de eso y ahora con esos trend top, la gente se ríe mucho y hay gente que lo hace muy gracioso, hay videos. Hay 40 mil videos de gente que se ha grabado cantando», narró.