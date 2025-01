Bill Orosco anuncia que ya tiene permiso para cantar los temas del Grupo Néctar

El joven cantante Bill Orosco anunció que ya cuenta con autorización para interpretar los temas del grupo Néctar, tales como «El arbolito», «Pecadora», «Muchachita», «Ojitos hechiceros», «Suéltame», «Corazoncito», «Botellita de ron», entre otras.

“Sí, sí (puedo cantar las canciones de Grupo Néctar). No hay ningún problema. Los compositores me han autorizado en cantar los temas y por ese lado no hay ningún problema. Igual, se vienen muchos temas nuevos. Ya estamos grabando el segundo álbum y se viene muchos más”, declaró el artista al programa de espectáculos Todo se filtra, de Panamericana.

Como se recuerda, meses atrás, medios locales reportron que Deyvis Orosco había solicitado al Indecopi que prohiba a su primo interpretar estas canciones y usar el apellido familiar en su carrera artística.

“No hemos tenido contacto (con Deyvis) respecto a eso. Siguen avanzando los temas legales y todo eso. Gracias a Dios la gente me está apoyando y ayudando. El público me sigue apoyando en el lugar donde vayamos”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO DEYVIS OROSCO SOBRE LA POLÉMICA CON SU PRIMO BILL?

Meses atrás, Deyvis Orosco fue cuestionado sobre el conflicto con su primo. Sin embargo, manifestó que esos temas lo está manejando su equipo legal. «Lamento que el público no esté enterado del trasfondo de los temas internos. No voy a entrar en detalles, voy a enfocarme solo en mi carrera», expresó.