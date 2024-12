Christian Domínguez contó detalles del accidente de la Gran Orquesta Internacional

Los integrantes de la popular agrupación musical Gran Orquesta Internacional vivieron momentos de angustia tras sufrir un grave accidente mientras regresaban a Lima luego de ofrecer un concierto en Chincha. De todos los involucrados, quien llevó la peor parte fue el cantante Dimas Ysla. Su colega, Christian Domínguez, dio detalles de lo ocurrido.

En declaraciones al portal de espectáculos ‘Instarándula’, Christian Domínguez narró cómo él y Karla Tarazona pudieron auxiliar a sus compañeros, ya que viajaron por su cuenta en su propio auto. «Nosotros hemos estado adelante, salimos 20 minutos antes que ellos. Luego estacionamos en un grifo para comprar café, avanzamos un par de kilómetros y ella vio un carro volcado», comentó.

No obstante, ese vehículo no era donde iban los integrantes restantes de la Gran Orquesta Internacional. Karla Tarazona avanzó y allí sí reconoció el auto de Dimas Ysla completamente destrozado. «Lo que han hecho es abrirse para evitar chocar. Al hacerlo, por la velocidad, se han ido al centro de la vía y han impactado con las palmeras, que los ha detenido, gracias a Dios», comentó Christian Domínguez.

Christian Domínguez reveló que Dimas Ysla estaba muy afectado emocionalmente tras el accidente. «Él es muy nervioso. Me decía: ‘no me quiero morir, me duele el pecho’. El auto se perdió por completo, está destruido», detalló.

Finalmente, Christian Domínguez informó que, debido al accidente, la Gran Orquesta Internacional no realizará conciertos hasta el 26 de diciembre. «No saben lo que ha sido. No he podido hablar con nadie, porque no me sentía bien. Trato de olvidarme un poco de eso, fue bastante fuerte», concluyó.

