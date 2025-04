¿Justin Bieber endeudado tras cancelar su gira? Esta es la tajante respuesta de sus representantes

Recientemente, un artículo de The Hollywood Reporter generó controversia al afirmar que Justin Bieber había contraído deudas millonarias después de cancelar su gira “Justice Tour” en 2022. Según el medio, el cantante habría enfrentado dificultades financieras debido a la cancelación de la gira.​

Sin embargo, el equipo de Justin Bieber no tardó en responder con un comunicado difundido a Us Weekly, donde califan dichas afirmaciones como “pura estupidez clickbait” y defendiendo la sólida situación económica del artista.

REPRESENTANTE ASEGURAN QUE FUENTES CITADAS ERAN ANÓNIMAS

Según el artículo en cuestión, Justin Bieber supuestamente acumuló una deuda de millones de dólares, específicamente alrededor de 20 millones de dólares (15 millones de libras), con la promotora AEG debido a la cancelación de su gira mundial.

Además, el informe citaba diversas fuentes anónimas que insinuaban una crisis en la carrera musical del intérprete de “Sorry” tras la salida de sus antiguos managers, Scooter Braun y Allison Kaye.

“Esto es pura estupidez clickbait basada en ‘fuentes’ anónimas, y claramente mal informadas, decepcionadas por no trabajar ya con Justin”, declararon en el comunicado. “Mientras Justin se abre camino, estas historias innecesarias y suposiciones erróneas continuarán. Pero no le impedirán seguir comprometido con el camino correcto”.

SUSPENSIÓN DE SU GIRA TRAS SER DIAGNOSTICADO CON EL SÍNDROME DE RAMSAY HUNT

En relación con la supuesta deuda con AEG, el equipo de Justin Bieber fue directo con The Hollywood Reporter: «Cualquier fuente que intente venderle una historia sobre supuestas dificultades financieras… o no entiende la industria del entretenimiento o, más probablemente, está tratando de pintar un retrato poco favorecedor de Justin, que no se parece en nada a la realidad».

Es importante recordar que Justin Bieber, de 31 años, se vio obligado a posponer y luego cancelar varios conciertos de su Justice World Tour en 2022 tras ser diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, una condición que le causó parálisis facial parcial. Aunque regresó a los escenarios meses después, finalmente canceló el resto de la gira, citando agotamiento y la necesidad de priorizar su salud.

