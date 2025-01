Craft Latino homenajea a Celia Cruz con reediciones de sus discos

Craft Latino anunció el inicio de una celebración especial en honor al centenario de Celia Cruz, la legendaria «Reina de la Salsa», que se extenderá durante todo el 2025. A lo largo del año, la icónica artista será homenajeada con una serie de reediciones de sus discos en vinilo y formatos digitales, además de listas de reproducción, contenido exclusivo en video y mucho más.

Para comenzar este tributo, Son con Guaguancó volverá al vinilo por primera vez desde su lanzamiento en 1966 y hará su debut en plataformas digitales en alta resolución. Este álbum, grabado justo antes de que Celia Cruz alcanzara la fama mundial, muestra su enorme versatilidad como cantante y refleja su experiencia como inmigrante en los Estados Unidos.

