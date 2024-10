Expareja de Demi Lovato y luchador de MMA fue encontrado sin vida en su casa

El luchador brasileño Guilherme Vasconcelos, conocido popularmente como ‘Bomba’ y excombatiente de la UFC, Bellator MMA y The Ultimate Fighter Brasil, fue encontrado muerto en su casa, en Los Ángeles, en Estados Unidos.

Las causas de la muerte de Vasconcelos, quien también fue pareja de la cantante Demi Lovato, aún no han sido esclarecidas y la Policía continúa investigando.

La noticia fue confirmada por su tío Walter, quien le dedicó en redes sociales una emotiva dedicatoria de despedida.

“Esperábamos tu visita para Navidad, pero ya no podrá ser. La vida es fugaz y nos despertamos con esta devastadora noticia… Oramos por ti y que Dios, que todo lo puede, te tome con su infinita misericordia y consuele a todos los que te amamos”, escribió, lamentando la repentina partida de su sobrino.

Guilherme Vasconcelos también se hizo famoso por su romance con la actriz y cantante Demi Lovato. La artista y el mediático luchador brasileño comenzaron su relación en 2017, pero rompieron tan solo un año después.

La exchica Disney expresó su opinión sobre el trabajo de su compañero en un medio de Los Ángeles: “Lucha en una jaula, básicamente, y es muy peligroso. Hay reglas, por supuesto, no se pueden patear en ciertas zonas y hay otras muchas que desconozco, pero no dejan de ser dos rivales encerrados en una jaula. Por supuesto que me pongo nerviosa cada vez que le veo pelear, pero lo bueno es que casi siempre gana. No me siento del todo mal cuando le veo sufrir porque así es el deporte”.