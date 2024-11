Karol G se pronuncia tras lanzamiento de polémica canción ‘+57’

La cantante colombiana Karol G se encuentra en el ojo de la tormenta tras su último lanzamiento musical, ‘+57’, el pasado 7 de noviembre.

Acompañada de varios artistas colombianos como Maluma, J Balvin, Feid, Blessd, Ryan Castro, DFMZ y Ovy on the Drums, la bichota consiguió acumular más de 21 millones de reproducciones en Youtube en pocos días. Sin embargo, el éxito inicial se vio opacado por duras críticas a la letra, que han afectado profundamente a la intérprete.

Han sido los propios internautas que han acusado a los cantantes de «sexualizar a menores de edad» con frases de la canción como: «Una mamacita desde los fourteen (catorce), entra a la disco y se siente el ki, mami, estos shorts yo me los doy por ti», entre otros. Los primeros comentarios negativos se publicaron en la revista Rolling Stone.

«Me siento muy afectada y pido disculpas de corazón»

El lunes 11 de noviembre, Karol G compartió un comunicado en sus redes sociales sobre la reacción que ha generado su tema. «Me siento muy afectada y pido disculpas de corazón, se sacó de contexto».

«Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad”., agregó.

“Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco como involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas”.

Asimismo, mediante la publicación aprovechó agradecer a su público, «por su amor y apoyo incondicional. Lo valoro muchísimo. Gracias a todos». Para finalmente firmar el post con su nombre real, Carolina.