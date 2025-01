Marcelo Tinelli estaría saliendo con otra mujer en Uruguay tras supuesta ruptura con Milett Figueroa

La relación sentimental entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa habría terminado en las últimas semanas, pues así lo vienen comentando diversos periodistas de espectáculos en Argentina quienes siguen de cerca el día a día de ambos personajes.

Y es que según el conductor del programa ‘Puro Show’, Pampito, reveló que Tinelli estaría disfrutando del verano en Punta del Este junto a una mujer que no es Milett Figueroa. «Marcelo se cansó de Milett hace rato, me lo cuenta alguien muy de la zona… y que Marcelo en Punta del Este ya está con otra”, contó.

Según Pampito, la modelo peruana ya habría terminado con Tinelli hace algunas semanas y que ahora el conductor argentino estaría con otra mujer en Uruguay.

“No digo que sea una novia, porque no me consta, pero… Se estaría ahí viendo… Pero sí está en otra, no está con Milett. Se está divirtiendo en el verano”, agregó Pampito donde dejó sorprendido a sus compañeros de set.

Cabe mencionar que Milett Figueroa apareció en la serie de ‘Los Tinelli’ en donde tuvo algunas incomodidades con las hijas del argentino, pues los herederos del conductor no sabían que Figueroa iba a estar presente en la casa.

