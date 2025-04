Nieta de Mario Vargas Llosa conmueve tras dedicar emotiva carta de despedida a su abuelo

A través de su cuenta oficial de Instagram, Josefina Vargas Llosa, nieta de nuestro Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, compartió una carta de despedida a su abuelo, quien murió la noche del domingo de 13 de abril.

En su misiva, Josefina reconoce que la partida de MVLL, a quien consideraba un segundo padre, dejará un gran vacío. También le agradeció al escritor por siempre acompañarla en los momentos más importantes de su vida.

“Querido abuelo: Con el corazón roto y la tristeza más profunda que he sentido en mi vida, te escribo estas palabras. Antes que nada, quiero agradecerte, porque fuiste mucho más que mi abuelo: un segundo papá que me regaló la vida y me acompañó durante treinta años. Gracias por estar siempre presente en todos los momentos importantes, por tu cariño, tu generosidad y tus lecciones de vida. Siempre me harán falta tus carcajadas, todas tus historias y nuestras conversaciones comiendo huevos rotos en Casa Lucio. Me entristece pensar que no podré tener momentos así otra vez y que no conocerás a mis hijos, pero ellos crecerán sabiendo que su bisabuelo fue un genio absoluto”, se lee en las primeras líneas.

En ese sentido, la nieta del escritor recordó el gran logro de Vargas al ganar el Premio Nobel de Literatura, con el que no solo enorgulleció a su familia, sino a todo nuestro país.

“Junto a la abuela Patricia, tu compañera de más de 60 años y el amor de tu vida, construiste una vida extraordinaria. Cumpliste todos tus sueños y recibiste innumerables premios y distinciones. Pudiste vivir la vida que quisiste: escribiendo todos los días. Trajiste un inmenso orgullo a tu amado país al ser el primer peruano en ganar el Premio Nobel”, puntualizó.

Finalmente, Josefina Vargas Llosa le pidió a su abuelo que descanse en paz y que no se preocupe por su abuela Patricia, pues le prometió que todos los nietos se quedarían al cuidado de ella.

“Sé que la vida nunca volverá a ser igual sin ti. Siempre habrá un hueco en mi corazón, y estoy agradecida por ello. Será un recordatorio constante del amor y la gratitud que siento. Ya puedes descansar en paz, no tienes que preocuparte por la abuela ni por tus hijos, porque tus nietos nos quedamos para cuidar de ellos. Te lo prometo. Gracias por luchar tantos años con tanta valentía contra tu enfermedad para darnos más tiempo contigo. Me consuela saber que las leyendas nunca mueren . Siempre ha sido, es y será el privilegio y orgullo de mi vida ser tu nieta”, añadió.

