Pamela Franco: esto respondió al ser consultada si está embarazada tras viralizarse foto donde sostiene una ecografía

Pamela Franco captó la atención mediática tras la difusión de una imagen en la que sostiene una ecografía, lo que rápidamente desató especulaciones sobre un posible embarazo con el futbolista Christian Cueva.

Pamela no tardó en aclarar la situación y en una reciente entrevista con una radio local, desmintió los rumores y explicó que la ecografía no estaba relacionada con un embarazo actual.

“Esa es la ecografía de mi Cata, estuve ayer y una persona, en algún momento, me la pidió para hacerme un cuadro y yo no recordaba que se la había dejado y me la devolvió, me la entregó ayer”, confesó Pamela, revelando la historia detrás de la fotografía.

En la misma entrevista, Franco también compartió detalles sobre su relación con Christian Cueva, destacando su sentido del humor como uno de los aspectos más valorados.

“Siempre estás riéndote con él, es muy divertido, yo también soy muy divertida”, afirmó, dejando entrever la complicidad que existe entre ambos.

«Tenemos algo en común, también, la música, la cumbia. Mi familia en Huamachuco, mis primas han sido sus amigas toda la vida, mis papás, mis tíos, es como que el destino», concluyó Pamela, resaltando la profundidad de su vínculo y las coincidencias que han marcado sus caminos.

