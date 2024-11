Pamela Franco sorprende con comentario sobre coqueteos entre Christian Domínguez y Karla Tarazona

Luego de captar la atención tras lucirse bastante cercana con Christian Cueva en uno de sus conciertos que ofreció en Halloween, Pamela Franco también se refirió a los coqueteos públicos que han protagonizado su expareja y padre de su hija, Christian Domínguez y Karla Tarazona.

La cantante de cumbia consideró que quizá la conductora de televisión “es el amor de su vida” de Domínguez y no dudó en desearles lo mejor.

“De repente es el amor de su vida y eso hay que respetarlo, no se lo reprocho. Parece que fuera el amor de su vida, que les vaya bien, se lo he dicho a él, le deseo lo mejor porque si él está bien, está bien mi hija. Uno tiene que buscar su felicidad y si su felicidad de él es ella y la felicidad de ella es él, que sean felices”, expresó en una reciente entrevista que ofreció al podcast ‘Sin lenguas en los pelos’.

En otro momento, aseguró que su relación sentimental con Christian Domínguez es parte del pasado y reconoció que darle fin es “lo mejor” que pudo pasar.

“Yo siento que fue lo mejor, uno no puede estar con una persona que no te quiere. Tampoco se lo reprocho. Las cosas han cambiado, la verdad que me va mucho mejor, y hasta con mi hija, como madre”, puntualizó.

“Bueno, la verdad, para serte franca, todo el tiempo de mi relación, ellos, por mi parte, han podido llevar una buena relación como papás”, explicó, sin embargo, consideró que el también acto nunca la quiso. “Yo siento que no había cariño de parte de él hacia mí”, aseveró.

VIDEO RECOMENDADO