¿Gerard Piqué y Clara Chía le pusieron fin a su relación? Esto es todo lo que se conoce

Los rumores de que el romance entre Gerard Piqué y Clara Chía llegaron a su fin tomaron fuerza luego que este jueves la periodista Adriana Dorronsoro, en el programa ‘Vamos a Ver’ de Telecinco, asegurara que la pareja estaría atravesando una crisis significativa desde hace varios meses.

Los rumores de ruptura entre el exfutbolista del FC Barcelona y su novia se intensificaron tras la aparición de Piqué en Miami junto a una mujer misteriosa. Este encuentro en una heladería, según detalló Dorronsoro, ha alimentado las especulaciones sobre una posible tercera persona involucrada en la separación.

“Ha habido crisis. Llevan muchos meses con rumores de crisis entre ellos. De hecho, hace un mes, apareció Piqué en Miami con una chica pelirroja en una heladería”, explicó la comunicadora, dejando entrever que este podría ser un detonante en la relación.

Según este programa Pike y Clara Chia han roto 💣 pic.twitter.com/9LYgPwsAHc — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) April 24, 2025

La información de la posible ruptura Piqué Clara Chía proviene directamente del entorno cercano a la pareja. “Desde el entorno más cercano a la pareja me lo confirman: Gerard Piqué y Clara Chía han terminado su relación. Estaban juntos oficialmente desde agosto de 2022 y ya no lo están”, sentenció Dorronsoro, generando un gran revuelo en los medios y redes sociales.

Aunque la noticia de la separación parece confirmada por fuentes cercanas, los motivos de la ruptura aún no están del todo claros. “Me confirman que han roto, aunque estoy indagando los motivos porque me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”, añadió la periodista, manteniendo la intriga sobre los detalles finales de esta relación.

Por el momento, ni Gerard Piqué ni Clara Chía han emitido ningún comunicado oficial para confirmar o desmentir esta información.

