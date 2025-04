Caso Paul Flores: Dictan nueve meses de prisión preventiva para acusado de transportar a sicario

El Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte dictó 9 meses de prisión preventiva contra Jorge Reyes Miranda (27), por los presuntos delitos de tenencia ilegal de municiones y tráfico ilícito de drogas. Para el Ministerio Público, Reyes sería el conductor que habría transportado a Mariano Altamirano y al sicario del cantante de Armonía 10.

Aunque la defensa del procesado señaló que no existían hechos sólidos para la detención de Jorge Reyes, alegando que las municiones y las bolsas de sustancias ilícitas encontradas en su vehículo habrían sido sembradas por la policía; la Fiscalía expuso no tener pruebas sobre ello.

«Esa alegación no es más un mecanismo de defensa que no está corroborada. Si bien la defensa mencionó que existe una razón, porque según un testigo protegido (alias «Marianito») lo había señalado como partícipe del evento de la muerte de un cantante del grupo musical, Armonia 10. Sin embargo, esta información es una alegación no corroborada», precisó el fiscal.

Durante la audiencia, también se reveló que Jorge Reyes, es consumidor para cannabinoides; sin embargo, «no es consumidor de PVC, ni cocaína», drogas encontradas en la guantera de su vehículo; por lo que «es probable que sea para usos ilegales».

Asimismo, se pudo confirmar que las 12 municiones encontradas entre sus objetos personales se encuentran en normal funcionamiento, pero Reyes «no cuenta con permiso de Sucamec para uso o porte de armas y municiones».

INTERVENCIÓN DE JORGE REYES

El sospechoso de la muerte de Paúl Flores, fue detenido el 23 de marzo por policías de tránsito que cumplían su trabajo. Al mostrarse nervioso, los oficiales procedieron a revisar el vehículo, y se encontraron «12 municiones de armas de fuego de diversos calibres». Además de «10 envoltorios de cocaína, 26 bolsas de marihuana, 9 bolsas de pulverulenta a cocaína«.

Los 9 meses dictados en su contra se deberá cumplir desde la fecha de su detención hasta el 22 de diciembre de este mismo año.

