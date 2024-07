“Paolo le comunicó a Richard Acuña que no jugaría más”, revela Ana Paula Consorte

Ana Paula Consorte no se quedó callada luego de las críticas que surgieron debido a que Paolo Guerrero decidió no jugar contra Alianza Lima en el último partido de UCV. La pareja del futbolista explicó por qué el padre de sus hijos prefirió no ingresar a la cancha.

Consorte explicó que el ‘Depredador’, el jueves 11 de julio, se comunicó con Richard Acuña y luego el viernes con el entrenador para informar que no estaba en condiciones de jugar.

“Mujer, ¿vives con tu marido? ¿Tienes una conversación con él día a día? Al parecer no, por qué hablas tonterías y media. Pregúntale bien a tu marido que él sabía”, escribió en las primeras líneas del mensaje que difundió en su canal de difusión.

“Paolo le comunicó a RA [Richard Acuña] que no jugaría más, le comunicó al entrenador que no se sentía apto o en condiciones para jugar, de que se haga el desentendido no es culpa de Paolo, pero él se lo comunicó, jueves a tu marido y viernes al entrenador; y le pidieron que vaya por lo menos acompañar al equipo y eso por eso que fue por qué tu marido se lo pidió, pero estaba clarísimo que no jugaría”, añadió.

“De que sean mentirosos y ahora se hagan las víctimas desentendidas eso ya es otra cosa. Espero que esté aclarado”, puntualizó.