Paul McCartney: se habilitaron últimas entradas para el concierto de este domingo

La última oportunidad para los fans. Paul McCartney está a punto de hacer historia en Lima, donde se presentará este domingo, 27 de octubre, en el Estadio Nacional. El icónico exintegrante de The Beatles regresará por tercera vez a nuestro país, prometiendo una noche llena de nostalgia y emoción con sus más grandes éxitos.

Master Live Perú, la productora encargada del evento, ha anunciado que ya están disponibles las últimas entradas para este concierto emblemático. Los asistentes tendrán la oportunidad única de disfrutar en vivo de temas inolvidables como Silly Love Songs, Band On The Run, Say Say Say, Let It Be y Come Together, entre otros.

En un reciente comunicado, Master Live Perú expresó: “¡Esta es la oportunidad que estabas esperando! La última oportunidad para estar en el concierto de la leyenda de la música Paul McCartney (…) No te pierdas este momento único en la vida de estar junto a Paul cantando sus mejores canciones en una noche inolvidable”.

¡Corre a adquirir tus entradas y prepárate para una noche mágica con Paul McCartney!