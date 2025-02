Shakira se quiebra al cantar “Antología” en Estadio Nacional

La llegada de Shakira a nuestro país, para sus conciertos programados para el domingo 16 y lunes 17 de febrero, no pasó desapercibida y en todo momento sus fanáticos estuvieron atentos a sus movimientos. Sin embargo, fueron muchos los que se quedaron vestidos y alborotados tras la cancelación de su primer show debido a sus problemas en su salud.

Tras ser dada de alta, la artista colombiana se presentó en el Estadio Nacional para ofrecer se segundo show, donde prometió que volvería para reencontrarse con todos los que tenían sus boletos para la primera fecha.

Al inicio de su show, la ‘Loba’ expresó su agradecimiento a sus fanáticos, quienes en todo momento le mostraron su apoyo.

“Qué emoción de estar aquí, 14 años sin verlos. Esto es un sueño. Gracias a todos por los mensajes de cariño desde el día de ayer, por la fuerza que me han dado. Por ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme siempre, en las buenas y en las no tan buenas. Son los mejores. ¡Los quiero mucho! Definitivamente, Lima, no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada”, expresó Shakira, generando una ovación ensordecedora entre sus seguidores.

“Te felicito”, “Chantaje”, “Loca” y “Soltera”, fueron los temas que no faltaron y con los que bailaron los presentes. No obstante, el momento más emotivo de la noche se dio cuando le tocó interpretar “Antología”, una de las canciones más emblemáticas de su álbum debut Pies descalzos.

En medio de su interpretación, Shakira se quebró, conmovidos , sus fanáticos la acompañaron con sus voces. Al finalizar el tema fue ovacionada y ella respondió el gesto con un «¡Gracias!».