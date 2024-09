Yahaira Plasencia se pronuncia tras rumores de ‘remenber’ con Jefferson Farfán

La reconocida salsera Yahaira Plasencia fue consultada por la prensa sobre su opinión respecto al rumor que circula acerca de un supuesto “choque y fuga” con el futbolista Jefferson Farfán. Como se recuerda, las especulaciones fueron iniciadas por Paolo Guerrero durante su la entrevista que brindó al podcast “Enfocados”.

Ante esta situación, Plasencia no dudó en expresar su opinión de una manera serena y despreocupada. La cantante calificó como “gracioso” el video en el cual Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola mencionan a una misteriosa “Patrona” e incluso hacen referencia a una de sus canciones.

Al ser consultada sobre su posición respecto a este tema, Yahaira Plasencia respondió con firmeza y claridad.

ENFOCADA EN SU CARRERA

“Por qué me meten en esas cosas, lo he visto es viral en TikTok, lo he visto, que gracioso. La verdad yo no tengo nada que decir» , manifestó la artista. Además, enfatizó que lo que puedan decir Paolo Guerrero o Jefferson Farfán es responsabilidad de ellos, ya que ella se encuentra totalmente enfocada en su carrera y proyectos personales.

Es así como la intérprete de «Señor Mentira» busca alejarse de cualquier tipo de controversia. «No tengo nada que decir, es cosa de ellos, yo no tengo nada que decir. Yo estoy enfocada en mis cosas (…) Me alejo de las cosas, no tengo nada que decir respecto a eso, (si hablo) es peor se agranda más eso que están hablando. No ha pasado nada y estoy enfocada en mis cosas».

Con estas palabras, Yahaira Plasencia deja en claro su postura frente a los rumores que la involucran y demuestra una madurez y determinación dignas de admirar. Su enfoque en seguir adelante con sus proyectos y su música es un ejemplo de autenticidad y profesionalismo en medio de la controversia mediática.

