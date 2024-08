Alicia Retto rompe en llanto tras recordar a su madre en vivo | VIDEO

En la emisión de este martes 27 de agosto de Quinua y Emoliente, Ronald Hidalgo, imitador de Juan Gabriel, logró emocionar hasta las lágrimas a la conductora Alicia Retto luego que interpretara la canción “Abrázame muy fuerte”.

“ Me has hecho llorar porque me hiciste recordar cuando veía los conciertos con Juan Gabriel con mi mamá, a ella le encantaba ver los conciertos de Juan Gabriel y Marc Anthony, veíamos y esta canción yo se la dedicaba a ella. Yo escuchaba esa canción y yo se la cantaba y la abrazaba, me hiciste recordar eso”, dijo aún conmovida la periodista.

Tras explicar el motivo de su emoción, Alicia agradeció al imitador de Juan Gabriel por permitirle recordar uno de los momentos más especiales que vivió con su mamá, quien falleció años atrás.

“Y eso es lo que tenía las canciones de Juan Gabriel, con el sentir que le ponía a sus canciones, nos llevaba a estos sentimientos, así que gracias Ronald por traerme esos momentos tan lindos”, añadió para luego entrelazar su mano con la del cantante.