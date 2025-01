Alicia Retto se pronuncia sobre video viral falso: “Soy víctima de bullying por algo que no pasó” |VIDEO

La mañana de este martes 14 de enero, Alicia Retto se tomó los últimos minutos del noticiero para pronunciarse tajantemente respecto a un video suyo que se viralizó en los últimos días en redes. La periodista dejó en claro que el clip, en el que se simulaba que protagonizó un momento incómodo durante una transmisión en vivo, fue editado y que no vivió un momento así en pantallas.

La conductora remarcó que el video falso provocó que sea víctima de ciberbullying, una situación que no está dispuesta a tolerar.

«Desde hace algunos días vengo siendo viral por un video editado, que quiero que quede claro, un video falso, un video que fue tomado de nuestras pantallas, adulterado. Le colocaron algunos efectos sonoros, distorsión de mis gestos para hacerme quedar como si hubiera ocurrido un momento incómodo al aire, un video que fue colgado en una cuenta de memes, que inicialmente me causó gracia por el efecto, pero yo creí que iba a quedar ahí; sin embargo, nunca imaginé que esto luego generaría en una avalancha de burlas, de comentarios crueles, ofensivos hacía mi persona, por este video falso», remarcó.

“Esto, que empezó siendo un meme, ha pasado ya ahora a ser una difamación que busca dañar mi reputación con hechos falsos. Ahora soy víctima de bullying por algo que nunca pasó, que yo no hice, no tengo por qué estar soportando tanta crueldad. Así que basta ya. Esto ya me cansó y la verdad es que no tengo por qué seguir soportándolo”, acotó.

En ese sentido, la periodista también dejó en claro que está evaluando tomar «algunas acciones pertinentes o lo que corresponda contra aquellas personas que, aun sabiendo que es un material falso, lo siguen compartiendo porque se convierten en cómplices de esta injuria y difamación que daña mi reputación”.