Cercado de Lima: asesinan a hombre a balazos y lo calcinan | VIDEO

La madrugada de este sábado 23 de noviembre, un hombre fue encontrado calcinado en el cruce de las calles Amazonas y Sebastián Lorente, en el Cercado de Lima.

Según las primeras investigaciones, el hombre, quien aún no ha sido identificado, fue asesinado a balazos, pues en la escena se encontraron hasta tres casquillos de balas.

Algunos vecinos de la zona han manifestado que no escucharon los disparos; sin embargo, manifestaron estar sorprendidos y han exigido mayor seguridad en la zona.

«No, yo realmente a las 5 a.m. me han venido a tocar la puerta para que salga a hablar. Yo digo qué voy hablar. Los vecinos me dicen que han matado un hombre y lo han calcinado (…) Yo realmente estoy admirada con el caso, nunca sucedió algo así», expresó una de las vecinas ante nuestras cámaras.

«Yo desconozco, no sé quién es la persona que está ahí. En esta zona es lamentable lo que está pasando, yo no veo policías que cuiden nuestra comunidad, está abandonada, quizá por eso han dejado aca», añadió.

