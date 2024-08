¿De qué trata la reforma de pensiones del Congreso?

Ante los cámaras de Latina Noticias, el economista Jorge González Izquierdo explicó detalles sobre la reforma de pensiones que se ha aprobado recientemente en el Congreso.

“El principal problema que tiene cualquier sistema de pensiones que se quiera hacer en Perú, es el bajo nivel de ahorro que hace la gente. El peruano no está acostumbrado a ahorrar con fines provisionales, ahorra para una casa o un carro, no es que no ahorrar nada, es que no ahorra lo suficiente, por ello, los esquemas de pensión del nuevo tiene un fuerte componente de ahorro obligatorio. Te obligan a ahorrar”, explicó el especialista.

En ese sentido, Izquierdo detalló los montos que se descontarán tanto en el sistema privado y el nacional. “Si estás en la ONP te van a quitar 13% de tu sueldo mensual y si estás en el sistema privado será el 10% para solventar este problema en que la gente no ahorra lo suficiente”, comentó.

“El otro problema es la alta informalidad laboral, porque cuando te descuentan el 13% o 10% es porque estás en planilla, es fácil, pero un independiente informal, no le puedes decir que le vas a descontar. El gran problema acá es como hago que ellos (los informales) contribuyan para una pensión en el futuro”, añadió.

Sin embargo, Jorge González Izquierdo consideró que la “reforma ataca, pero no creo que va a resolver el problema. Esta nueva ley es una mejora importante respecto a lo que tenemos hoy porque trata de solucionar las fallas de lo que tenemos. En el caso de la nueva ley, te sacan el 1% de IGV”, que es pensión por consumo porque el informal, pero hay que inscribirse”.

“La Asociación de AFP ha hecho el siguiente cálculo, una persona que tiene el sueldo mínimo que haga este 1%, la pensión sería de S/160 a S/170. Es insuficiente, es algo suplementario al aporte obligatorio, pero en el caso de los informales, el obligatorio no va”, añadió.

“Lo bueno es que te fija una pensión, así estés en el sistema privado o nacional, te dan una pensión de S/600, esta ley te hace universal”, finalizó