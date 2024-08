Delincuentes roban camioneta a familia en SJM: dueños aún no terminan de pagar vehículo

El último lunes 5 de agosto, en el distrito de San Juan de Miraflores, un grupo de delincuentes sorprendió a una familia con armas para robarles su camioneta. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad, donde se evidencia que los delincuentes llegan en otro vehículo para asaltarlos.

Según narraron las víctimas, el lamentable hecho ocurrió cuando intentaban estacionarse frente a un restaurante porque una de las hijas necesitaba usar el servicio higiénico; sin embargo, no notaron que venían siendo seguidos.

«Me sacan a la fuerza, me tiran al piso y hasta casi me atropellan. Nosotros hemos llegado, hemos estado aproximadamente un minuto porque queríamos estacionarnos bien, pero ya no nos dejaron estacionar», reveló Tito Urbano.

SU VEHÍCULO ES PAGADO A PLAZOS

En esa línea, la familia explicó que usaba el auto para movilizar su mercadería. «Con eso me movilizaba a comprar mi mercadería, la mercadería de ella, a recogerla a mis hijas», resaltó la madre de familia.

Además, lamentaron el robo debido a que la camioneta la obtuvieron a cuotas. «La camioneta está valorizada en 22 mil dólares, aún nos falta pagar más de la mitad, nos falta 5, 6 años», añadió la víctima.

Otra preocupación para la familia es que el robo sucedió ante la presencia de sus pequeñas, quienes se han visto bastante perjudicadas. Incluso, la menor de ellas no puede conciliar el sueño.

«Mis hijas están asustadas y nerviosas, la menor no puede conciliar el sueño. Hemos amanecido en la comisaría, aún estamos asustados», puntualizaron los padres de familia ente nuestras cámaras.