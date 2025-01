Denuncia de pederastia a Juan Luis Cipriani: el testimonio y el descargo del cardenal

Este sábado 25 de enero, el diario El País difundió un artículo en el afirma que el Papa Francisco forzó el retiro del cardenal Juan Luis Cipriani, en 2019, luego de que se conociera una denuncia en su contra por abuso a un menor, quien hoy en día tiene 58 años.

De acuerdo con la publicación del medio español, le prohibieron a Cipriani “llevar hábitos y símbolos cardenalicios y hacer declaraciones públicas y, de forma implícita, participar en un futuro cónclave”, aunque esto último ya no es posible debido a que superó la edad límite de 80 años. “No hubo un proceso canónico, sino que fueron medidas aceptadas por el cardenal”, añade El País.

DENUNCIA

En 2018, el denunciante escribió una carta al Papa narrándole los hechos, según ha relatado la víctima a El País y confirman fuentes eclesiásticas en Lima. En la misiva, el denunciante —que prefirió mantener su identidad en reserva— “acusó a Cipriani de tocamientos, caricias y besos en 1983, cuando tenía entre 16 y 17 años”.

El encargado de entregar la carta al Papa fue Juan Carlos Cruz, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores del Vaticano y superviviente de abusos en Chile, quien corroboró ante el medio español su gestión; sin embargo, remarcó que no podía revelar el contenido de sus conversaciones con Bergoglio.

TESTIMONIO

Según relata El País, en el texto dirigido al Papa, la víctima explicó que no buscaba venganza y solo quería que se conociera la verdad.

La víctima situó los hechos en un centro para estudiantes del Opus Dei en Lima, en 1983, cuando tenía entre 16 y 17 años, cuando Cipriani era su confesor, y sus reuniones eran en una habitación privada, las mismas que cada vez se fueron prolongando más y más, hasta llegar a durar 45 minutos.

“Me confesé con él cada semana o dos semanas durante más de un año. Eran confesiones muy duras. Me recriminaba con crudeza sobre mis fallas en los estudios o en mi conducta. Llegaba un punto en que me sentía muy mal y algunas veces lloraba. Yo estaba arrodillado frente a él, entre sus piernas. Cuando me tenía totalmente demolido emocionalmente me abrazaba. Eran abrazos largos, incómodos. Luego pasó del abrazo a meter la mano debajo de mi polo, por la espalda y la sobaba por largo rato. Después metía la mano, levantando el buzo, acariciando mis glúteos. Machucaba mis nalgas y me decía ‘esos jamones’. Todo esto era ya muy incómodo. Yo ponía mis manos entre él y yo para que no avanzara más”, cita el medio.

Según la víctima, la noticia del envío de la carta se propagó rápidamente dentro de la comunidad del Opus Dei, lo que generó una serie de reacciones por parte de Cipriani y su círculo cercano. “Afirma que sufrió acoso por parte de conocidos y familiares vinculados al Opus Dei para que se retractar”, indica El País.

EL REGRESO DE CIPRIANI

Alejado de cargos eclesiásticos, el regresó de Cipriani fue notorio tras participar hace unas semanas en un evento público con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien le otorgó la Medalla de la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz. En las imágenes difundidas del evento por la Municipalidad Metropolitana de Lima, Cipriani aparece en sotana, pero sin símbolos cardenalicios.

RESPUESTA DE CIPRIANI

Ante la divulgación del artículo de El País, este sábado 25 de enero, Cipriani emitió un comunicado —que lleva el membrete de El Cardenal Arzobispo de Lima Primado del Perú— en el que rechaza categóricamente la denuncia. Afirmó que los hechos descritos eran “completamente falsos” y que nunca cometió abuso sexual.

“Ante las acusaciones que hoy, 25 de enero de 2025, ha publicado el diario El País sobre mi persona, quiero aclarar que los hechos que describen son completamente falsos. No he cometido ningún delito, ni he abusado sexualmente de nadie, ni en 1983, ni antes, ni después”, se lee en la primera parte del mensaje.

En el texto, Cipriani reconoce que en 2018 fue informado que había llegado la denuncia en su contra; sin embargo, asegura que “nunca se me entregó” ni tuvo detalles ni fue escuchado.

Según su relato, en diciembre de 2019, el Nuncio Apostólico le comunicó verbalmente las medidas impuestas por la Congregación para la Doctrina de la Fe, incluida la solicitud de residir fuera del Perú. En 2020, tras una audiencia con el Papa Francisco, aseguró haber reanudado parcialmente su actividad pastoral, dedicándose a retiros espirituales y la administración de sacramentos.

A continuación, el comunicado completo del cardenal Juan Luis Cipriani Thorne: