El desgarrador testimonio de familiar de mujer asesinada junto a sus hijos en Ate

La noticia del triple asesinato en Ate ha generado gran conmoción, dejando un vacío indescriptible en la vida de quienes perdieron a sus seres queridos. En medio de este dolor, el hermano de la víctima pidió justicia y criticó que las autoridades hayan demorado 9 horas para llegar a levantar los cuerpos.

“Estoy haciendo ese pedido desde temprano, no hacen caso, les resbala lo que un ser humano pida, yo pido por mi hermana. Como repito. ¿Qué hace en el sol? ¿Es un animal? Que se apuren, tienen 9 horas en el piso, 9 horas botadas, ahí tiradas”, expresó en un inicio.

En otro momento, el hombre envió un claro mensaje a la presidenta Dina Boluarte y al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

“Este mensaje es para Dina Boluarte, tonta que dice el Perú no se desangra, dónde vemos resultados del estado de emergencia. El ministro, ¿Qué hace? Y cuando se le pregunta dice que son casos aislados, y ahora lo que ha pasado, es una familia, a él no le duele, pero a mí sí me duele. Ojalá que se haga justicia”, enfatizó.

“El Perú se desangra día a día muertes. Lo que me duele más es que son personas inocentes, mi sobrina, qué tenía que ver, qué hizo, no sé, no entiendo. No puedo hablar cosas que no sé, que investiguen qué pasó. Yo hablé con mi hermana el domingo, estaba tranquila”, añadió. .

Finalmente, lamentó que sus familiares hayan muerto bajo esas circunstancias y pidió justicia. “Ellos han roto la puerta, ella ha salido y le han disparado, en la sala matan a mi sobrina, entran más adentro y le disparan a mi sobrino, son tres muertes que duele en el alma. Que Dios me la quite, pero que me la maten así, no puedo resistirlo. Estamos esperando que el Perú se desangre, eso quiere la presidenta y el ministro”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO