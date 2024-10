Sicarios asesinan a madre y a sus dos hijos en el interior de su vivienda en Ate

¡Una tragedia! La madrugada de este jueves 24 de octubre, en la parte alta de Cerro La Libertad, en el distrito de Ate, una mujer y dos de sus hijos fueron asesinadas en el interior de su vivienda por dos sicarios.

El brutal ataque fue presenciado por dos niñas, de 6 y 9 años, quienes por fortuna no terminaron heridos, así lo confirmó ante las cámaras de Latina Noticias la pareja de la mujer fallecida.

“Yo no estaba aquí, estaba en Chincha, me llamaron a las 3:40 a.m. por eso vine. La vecina los vio cuando los dos sujetos se estaban yendo. Estaban 5 personas, mi hija, mi señora, mi hijo y mis dos menores hijos y mi nieta, las dos no más se salvaron», expresó el padre de familiar.

AUTORIDADES DEMORARON 9 HORAS EN LLEGAR

En ese sentido, el hombre también manifestó que los peritos de criminalística y el representante fiscal tardaron en llegar alrededor de nueve horas para el levantamiento de los cuerpos.

«Justamente a estas horas, en el calor, recién llegan, no es justo. Tenía que ser más temprano”, manifestó. Además, negó que haya tenido algún problema con otras personas.

VIDEO RECOMENDADO