‘J. Lo del folclore’ denuncia que la contactaron para show privado y le robaron sus equipos

Ante las cámaras de Latina Noticias, Herica Gamarra, más conocida en el mundo artístico como ‘J.Lo del Folklore’ denunció que le robaron sus equipos de sonido, valorizado en 23 mil soles. El hecho ocurrió luego que contactaran a la artista en un show privado en el distrito de San Martín de Porres.

Según narró Gamarra, los sujetos contactaron a su hermano para contratarla para un show y el día pactado instaló los equipos en el local y tras ello, los invitaron almorzar; sin embargo, cuando volvieron, se dieron con la sorpresa que se habían llevado todo.

«Termino de instalar todo el equipo y la persona encargada me dice que es muy temprano. Vamos a almorzar, me dice que almorcemos y que regresemos. Cuando ya estaba en el restaurante, nos llama la encargada del local y nos pregunta si vamos a cambiar de equipo y yo le digo que no. Yo con la misma voy al evento y cuando llego ya no estaban las cosas», narró el hermano de Gamarra.

Herica Gamarra pidió ayuda a las autoridades para dar con el paradero de los responsables. «Ya que nosotros nos hemos sentido abandonados por la Policía, hemos tenido que hacer las averiguaciones, como tener el rostro de la persona, en el video se ve todo. Nosotras hemos buscado la plata, el rostro de estas personas, sobre todo de la persona que estaba dentro del edificio retirando las cosas», dijo por su lado la artista.