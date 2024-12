La Victoria: delincuentes se hacen pasar por trabajadores y roban S/40 mil en productos tecnológicos | VIDEO

Tres delincuentes se hicieron pasar por trabajadores de una empresa courier para robar productos tecnológicos valorizados en S/40 mil. Las cámaras de seguridad captan el momento en el que los hombres llegan a bordo de una minivan y vulneran el camión que estaba ubicado en los exteriores de la empresa ubicada en el jirón Francisco Rivas, en el distrito de La Victoria.

El gerente general de la empresa resaltó que pese a que el distrito está en estado de emergencia por la zona no hay presencia policial.

“Las investigaciones recién han empezado y gracias a las cámaras que tenemos hemos podido identificar el rostro de este ratero, cuando estos rateros vean el contenido de las cajas, lo más probable es que quieran volver a la zona. Es difícil hacer empresa en este país, estas cosas nos ponen trabas y no podemos avanzar. Nosotros salimos a trabajar y al finalizar el día terminamos con una deuda de S/45 mil, no me parece justo… Gracias a Dios, no hay perdidas humanas”, resaltó el empresario sobre el robo que ocurrió a plena luz del día.

“No era uniforme nuestro; sin embargo, en esta zona hay muchos operadores logísticos y justo para una minivan, que es un transporte común en esta zona, y bajan con chalecos y pasan por la puerta de nuestras oficinas y detrás de nuestros camiones, al no ver a nadie, en cuestión de segundos revientan el candado, eran tres, y se llevan los productos», añadió.

El gerente de la empresa pidió a las autoridades mayor seguridad en la zona, sobre todo en esta fechas por la celebración de las fiestas de fin de año.

«La zona de La Victoria es movida, en teoría estamos en estado de emergencia; sin embargo, por aquí por la zona no hay ningún militar o efectivos policial, se están concentrando en el Emporio de Gamarra, pero el riesgo está en todo el distrito, nos abren camiones, nos rompen lunas. Estamos en Navidad, lo que íbamos a ganar, lo perdimos en dos minutos. Necesitamos el apoyo del Gobierno», enfatizó.

