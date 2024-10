Los Olivos: repartidor de delivery es asesinado a balazos en la puerta de su casa

Un ciudadano venezolano, identificado como Óscar Miguel Herrera Arteaga, perdió la vida tras recibir varios balazos. El lamentable hecho ocurrió en la puerta de la casa del hombre, ubicada en la avenida Santa Elvira, en el distrito de Los Olivos.

Según los testigos, la víctima había salido de casa para comprar en una tienda cercana y, cuando regresaba, se percató que era seguida por un automóvil color negro, por lo que apuró su paso.

Pese a sus esfuerzos por evadir el ataque, los sujetos armados bajaron del vehículo y dispararon varias veces contra el extranjero, provocándole la muerte instantánea.

“Tiene su familia como todos, pero en Venezuela. Simplemente, chambea y mandaba plata a sus hijos, no vi nada, no escuché nada, me enteré porque me llegaron unos mensajes en los que me decían: ‘mataron a tu paisano'», señaló uno de sus amigos.

Ante las cámaras de Latina Noticias, los vecinos denunciaron que la zona se ha vuelto bastante insegura. Incluso, cuando se realizaban las diligencias para recoger el cuerpo del ciudadano venezolano, se reportó un intento de robo.

“Esta zona se ha vuelto muy peligrosa. Imagínate que ahorita estaban robando o secuestrando, mientras estaban realizando las diligencias”, dijo uno de los testigos a nuestras cámaras.