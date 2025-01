Los ‘robacasas de alta gama’: liberan a banda pese a su amplio prontuario

Los ‘robacasas de alta gama’ volvieron a las calles al acecho de nuevas víctimas. Se trata de una banda criminal con un amplio prontuario policial que cometía sus fechorías en un moderno BMW rojo, el cual fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo de San Borja, con los cuatro integrantes a bordo; sin embargo, horas después, fueron puestos en libertad.

Pese a que dentro del vehículo con placa adulterada se hallaron las láminas de plásticos que utilizaban para abrir las puertas de las casas, solo el chofer, Javier Adrián Pajuelo Gil, quedó a disposición de las autoridades. Al resto de la banda, según las autoridades, no pudieron retenerlos en la comisaría porque no hubo flagrancia.

Cabe señalar que estos delincuentes, que el pasado 31 de diciembre se llevaron 30 mil soles en un edificio multifamiliar, cuentan con múltiples carpetas fiscales por robar casas, además tienen expedientes policiales por robo agravado y violencia. Los otros tres fueron identificados como Andrés Muñoz Cuadros, Christian Dongo Montero, conocido como ‘El che’, y José Leandro Estella Tacuchi.

VÍCTIMAS PIDEN JUSTICIA

Los afectados no solo sienten temor por haber denunciado a esta banda delictiva ahora también están indignados tras conocer que estos sujetos que operan bajo la misma modalidad y que ya fueron identificados por la Policía hayan sido liberados, en menos de 24 horas.

«Muchas veces cuando he visto estos casos decía por qué no denuncian o por qué no hacemos algo, a mí también me da miedo, pero no puedo quedarme así. (…) Es increíble, todavía les han devuelto el auto y seguirán asaltando seguramente«, dijo una de ellos.

Solo el cabecilla Javier Adrián Pajuelo Gil continúa preso, mientras que los otros han regresado a las calles donde seguramente continuarán haciendo de las suyas, con total impunidad.

