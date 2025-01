Madre del cobrador que murió en accidente en cúster: «El chofer no quiso llevarlo a la clínica»

Ante las cámaras de Latina Noticias, la madre del cobrador, que perdió la vida en la cúster que se volcó en la av. Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres, se pronunció y pidió que las autoridades encuentren al conductor.

Además, la mujer detalló que el chofer se contactó con ella minutos después del accidente y, cuando le pidieron que lo lleve al hospital, este respondió que la unidad de transporte no contaba con SOAT.

«Este chofer no está, en el momento del accidente se comunicó conmigo. No me dijo dónde era, después averigüe y el accidente fue en Angélica Gamarra. El chofer reconoció que el carro no tenía SOAT, el chofer se llama Erick Alfredo Moreyra Flores. Él llamó desde el celular de mi hijo y luego lo apagó, se llevó el DNI y celular de mi hijo «, dijo entre lágrimas.

«Él me dijo que mi hijo había salido volando. Su papá le llamo y le dijo que lo lleve a la clínica, dijo que ese carro no tenía SOAT, le dijo que no importa que él iba a correr con los gastos, pero no quiso», añadió.

Por otro lado, la pareja del conductor también se pronunció y exigió que las autoridades encuentren a la dueña de la cúster y al chofer para que respondan por la muerte del joven, quien deja en la orfandad a dos pequeñas.

«Su mamá me llama y me dice que había muerto, son dos niñas que se quedan sin su papá, mi hija tiene 3 años. Yo solo pido que encuentren al chofer y que se haga justicia. Es lo único que pediría», comentó con la voz entrecortada.