Maestra retira S/70 mil y a salida de banco sufre asalto en San Martín de Porres

Ante las cámaras de Latina Noticias, una docente denunció que sufrió un asalto luego que solicitara un préstamo de S/70 mil de una conocida entidad bancaria en San Martín de Porres.

“Me siento desprotegida porque hasta el momento no tengo una llamada del BCP, debido a que esto ha salido en los medios de comunicación, pero quizá han querido otra situación, quizá una muerte. Yo soy una persona que ha confiado en el establecimiento del mall, pero miren lo que ha pasado”, expresó en un primer momento.

En las cámaras de seguridad se ve el preciso momento en el que un carro bloquea el vehículo donde se movilizaba la mujer y tras unos segundos, bajan tres delincuentes con pasamontañas y le exigen a la docente que entreguen los S/70.

PRINCIPAL SOSPECHOSO CAJERO

“Mi sospecha es el banco porque el delincuente dijo claramente la cantidad y los únicos que sabíamos era el delincuente, el cajero y yo. Yo ya hice el reclamo a la entidad y hasta ahora no tengo una respuesta y esto es grave. Desde acá pudo que hagan su labor de investigar”, puntualizó.

Además, la mujer detalló que cuando le realizaron el desembolso del dinero, el cajero se negó a hacerle una transferencia a otro banco. Finalmente, optó por recibir el efectivo porque iba a pagar en ese mismo momento su deuda en la otra entidad financiera; sin embargo, debió llevarse el dinero porque encontró cerrado el banco Falabella.

“Yo fui al BCP y el joven me indicó el monto e inmediatamente le dije que lo transfiera al banco Falabella, y él me dijo que no podían transferir a otros bancos. Al ver eso, retiré el efectivo y como estaba segura dentro del mall y el banco Falabella estaba cerca, pero el banco Falabella ya estaba cerrado, ya no me pudieron atender y por eso es que salgo con el dinero”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO